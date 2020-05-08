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Опубликовано постановление Кабмина о смягчении карантина

08.05.2020 08:00
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Опубликовано постановление Кабмина о смягчении карантина

Кабинет министров Украины продолжил карантин, но смягчил некоторые его нормы. Документ, который вносит послабления, №343 от 4 мая опубликован на "Урядовом портале" в четверг, сообщает СТРАНА.ua.
Работа торгово-развлекательных центров запрещена до 22 мая, однако с 11 мая разрешается работа магазинов, расположенных в ТРЦ, при условии соблюдения требований безопасности и обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты.
Разрешается обслуживание посетителей открытых (летних) площадок заведений общепита при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 м между соседними столами. А также должно соблюдаться уусловие размещения не более чем двух клиентов за столом, не считая детей до 14-ти лет.
Постановление правительства также разрешает учебно-тренировочные сборы спортсменов национальных сборных команд при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты.
Можно открыться музеям и историко-культурным заповедникам, а театры, цирки и концертные организации смогут проводить репетиции без зрителей.
Разрешена деятельность предприятий, задействованных в области СМИ, то есть точек продажи прессы, редакций, телерадиоорганизаций и др.
Помимо этого, постановление снимает ограничения на деятельность адвокатов, аудиторов, психологов и стоматологов.



Теги: Кабинет министров, магазин, кафе, разрешение, карантин
 
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