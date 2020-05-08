- Зеленский нашел работу для Саакашвили09:00
- Опубликовано постановление Кабмина о смягчении карантина08:00
- Рада приняла закон о страховании медиков от COVID-1917:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая11:00
- Кабмин отменил массовые акции на 8-9 мая15:00
- Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая10:00
- Мэр Николаева отменил пропускной режим в общественном транспорте17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая10:00
- Киевский суд заочно арестовал Януковича09:00
Опубликовано постановление Кабмина о смягчении карантина
Кабинет министров Украины продолжил карантин, но смягчил некоторые его нормы. Документ, который вносит послабления, №343 от 4 мая опубликован на "Урядовом портале" в четверг, сообщает СТРАНА.ua.
Работа торгово-развлекательных центров запрещена до 22 мая, однако с 11 мая разрешается работа магазинов, расположенных в ТРЦ, при условии соблюдения требований безопасности и обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты.
Разрешается обслуживание посетителей открытых (летних) площадок заведений общепита при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 м между соседними столами. А также должно соблюдаться уусловие размещения не более чем двух клиентов за столом, не считая детей до 14-ти лет.
Постановление правительства также разрешает учебно-тренировочные сборы спортсменов национальных сборных команд при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты.
Можно открыться музеям и историко-культурным заповедникам, а театры, цирки и концертные организации смогут проводить репетиции без зрителей.
Разрешена деятельность предприятий, задействованных в области СМИ, то есть точек продажи прессы, редакций, телерадиоорганизаций и др.
Помимо этого, постановление снимает ограничения на деятельность адвокатов, аудиторов, психологов и стоматологов.
Теги: Кабинет министров, магазин, кафе, разрешение, карантин
- Правительство предлагает разрешить аренду объектов магистрального трубопровода
- В Америке открылся магазин, торгующий водой из-под крана
- В США бобр пришел в магазин за новогодней елкой
- Лжемилиционер бесплатно обедал в кафе и "отоваривался" в магазине
- Краматорчанам не хватает химчисток и детских кафе
- Сотрудники кафе отбились от грабителя кастрюлей с супом
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий14:00
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция13:00
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского10:00
- В больницах Мариуполя установят дезинфицирующие рамки17:00
- В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией14:00
- В центре Донецка взорвался автомобиль13:00
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- "Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-1915:00
- В "ЛНР" заявили о 18 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией14:00
- В "ДНР" ввели штрафы за уклонение от лечения COVID-1911:00
- Зеленский нашел работу для Саакашвили09:00
- Опубликовано постановление Кабмина о смягчении карантина08:00
- Рада приняла закон о страховании медиков от COVID-1917:00
- Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений COVID-1916:00
- Усика и Ломаченко занесли в базу «Миротворца»15:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий14:00
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция13:00
- Немецкий суперкомпьютер вычислил потенциальное лекарство от коронавируса12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая11:00
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского10:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий
- В центре Донецка взорвался автомобиль
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе
- "Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-19
- В "ДНР" ввели штрафы за уклонение от лечения COVID-19
- В Минреинтеграции планируют создать электронную очередь для пенсионеров из ОРДЛО
- Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина
- В "ЛНР" заявили о 18 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией
- В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского