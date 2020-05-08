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Укргидрометцентр рассказал о погоде на выходные
В Украине на выходных, 9-11 мая, ожидается существенное потепление. Местами столбик термометра покажет до +25 градусов. При этом осадков почти не будет, сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 8 мая, передает Корреспондент.net.
Так, в субботу, 9 мая, небольшие дожди, местами с грозами, пройдут в западных и восточных регионах. На остальной территории без осадков.
Температура воздуха на западе днем составит от 16 до 21 градусов тепла, а ночью от +5 до +9. На севере днем от +14 до +16, а ночью от +5 до +9.
На востоке и юге днем +13…+18, а ночью от +5 до +11. В центральных областях днем от +15 до +17, а ночью от +5 до +8 градусов тепла.
В воскресенье, 10 мая, в Украине начнется потепление. Дожди снова ожидаются на западе и востоке. При этом в западных регионах температура днем поднимется до +19…+23, ночью похолодает до +5…+8. На востоке днем от +14 до +17 градусов, ночью +4…+7.
На севере дневная температура будет на уровне от +17 до +22 градусов, ночью +4…+7. На юге температура днем от +17 до +21 градуса, ночью +6…+11. Такая же температура будет и в центре.
В понедельник, 11 мая, в Украине существенно потеплеет. Небольшие осадки пройдут только на западе. На остальной территории страны будет ясно. Во всех областях дневная температура превысит +20. Местами до 25 градусов тепла. Ночью похолодает до +9…+11.
Теги: праздники, потепление, прогноз погоды
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