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Зеленский нашел работу для Саакашвили
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили назначен председателем Исполнительного комитета реформ (ИКР) - вспомогательного органа при украинском лидере. Соответствующий указ в четверг, 7 мая, подписал глава украинского государства Владимир Зеленский, сообщает DW.
"Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ" - головной структуре, включающей ИКР, и "поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", отметил Зеленский. Заместителем Саакашвили стал президент холдинга Internet Invest Group, Александр Ольшанский. ИКР занимается подготовкой предложений по стратегическому планированию преобразований в Украине и следит за их реализацией. Заседания комитета проходят не реже одного раза в месяц.
Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу занимавшего на тот момент пост президента страны Петра Порошенко. Это специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Персональный состав совета утверждает президент Украины.
Теги: назначение, Саакашвили, должность, Зеленский
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