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На Закарпатье открыли для посещения "Долину нарциссов"

12.05.2020 08:00
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На Закарпатье открыли для посещения "Долину нарциссов"

На Закарпатье после ослабления карантина с 11 мая открыли для посетителей биосферный заповедник "Долина нарциссов". Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Фейсбуке Карпатского биосферного заповедника.
В то же время там отметили, что посетители должны соблюдать правила: быть в масках и держать дистанцию друг от друга.
Добавим, что "Долина нарциссов" под Хустом начала цвести еще раньше, но из-за карантина люди не могли попасть в заповедник и увидеть это.



Теги: заповедник, Закарпатье, карантин, нарциссы
 
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