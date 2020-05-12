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Самоизоляция от COVID-19 будет оплачиваться как больничный

12.05.2020 17:00
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Самоизоляция от COVID-19 будет оплачиваться как больничный

Перечень причин временной нетрудоспособности, по которым Фонд социального страхования осуществляет финансирование пособий, дополнен самоизоляцией от COVID-19, сообщает ФОКУС.
По соответствующим больничным листам Фонд осуществит компенсацию 50% утраченного заработка независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые пять дней оплачивает работодатель).
Право на такую помощь возникает в период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским контролем.
Минздрав совместно с Фондом соцстрахования уже провел селекторное совещание с органами здравоохранения областных и городских госадминистраций, в ходе которого разъяснил порядок оформления таких документов.
В больничном листе в качестве причины нетрудоспособности должна быть указана "изоляция от COVID-19-11". Для финансирования помощи на основании такого больничного листа  работодатель оформляет заявление-расчет, в которой указывает причину нетрудоспособности – "11", то есть изоляция от COVID-19.



Теги: больничный, оплата, COVID-19, самоизоляция
 
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