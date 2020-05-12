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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая

12.05.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая

В Украине за сутки зафиксировали 375 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 375 человек. Из них 22 ребенка и 88 медработников. Госпитализированы 116 человек", - отметил он.
Зафиксировано 17 новых летальных случаев от COVID-19. 85 пациентов выздоровели.
За время пандемии в Украине коронавирусом заболели 16023 человек: 1105 детей и 3114 - медработников. Всего выздоровели 3373 человек, а летальных случаев - 425.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 580 случаев;
Волынская область - 496 случаев;
Днепропетровская область - 748 случаев;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 525 случаев;
Закарпатская область - 748 случаев;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1133 случая;
Кировоградская область - 425 случаев;
г. Киев - 1930 случаев;
Киевская область - 1023 случая;
Львовская область - 825 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 653 случая;
Полтавская область - 248 случаев;
Ривненская область - 1028 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1021 случай;
Харьковская область - 623 случая;
Херсонская область - 162 случая;
Хмельницкая область - 182 случая;
Черновицкая область - 2396 случаев;
Черкасская область - 343 случая;
Черниговская область - 79 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая 2020 в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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