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Автоперевозчики устроили акцию протеста в центре Киева

13.05.2020 12:00
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Автоперевозчики устроили акцию протеста в центре Киева

В среду, 13 мая, в центре Киева на акцию протеста собрались перевозчики со всей Украины - они требуют разрешить внутренние и международные перевозки, сообщает Апостроф.
Автобусов настолько много, что они заполнили Европейскую площадь и растянулись по Крещатику вплоть до Майдана. В столице уже образовались пробки, проехать улицей Грушевского и Крещатиком практически невозможно, что создает дополнительные трудности для киевлян.
Напомним, что открытие пассажирского сообщения в Украине будет происходить в три этапа. Согласно предварительному плану:

  • 22 мая в стране разрешат свершать городские автоперевозки (за исключением маршрутных такси), и пригородные перевозки (в пределах района). 29 мая, власти снимут ограничения на автоперевозки внутри области. Кроме того, пассажирам станут доступны до 50% пригородных поездов.
  • 9 июня, предполагает запуск межобластных и международных автоперевозок, в том числе и маршруток. 12 июня планируется запуск всех пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.
  • После завершения карантина, состоится запуск международного железнодорожного сообщения и сезонных поездов. Также будет возобновлено международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты для приема/отправки международных рейсов.


Теги: Киев, протест, карантин, перевозчики, автобусы
 
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