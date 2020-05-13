Автоперевозчики устроили акцию протеста в центре Киева

13.05.2020 12:00

В среду, 13 мая, в центре Киева на акцию протеста собрались перевозчики со всей Украины - они требуют разрешить внутренние и международные перевозки, сообщает Апостроф.

Автобусов настолько много, что они заполнили Европейскую площадь и растянулись по Крещатику вплоть до Майдана. В столице уже образовались пробки, проехать улицей Грушевского и Крещатиком практически невозможно, что создает дополнительные трудности для киевлян.

Напомним, что открытие пассажирского сообщения в Украине будет происходить в три этапа. Согласно предварительному плану: