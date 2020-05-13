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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 мая

13.05.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 мая

В Украине за сутки зафиксировали 402 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 402 человека. Из них 25 детей и 94 медработника. Были госпитализированы 174 человека. Зафиксировано 14 летальных случаев", - отметил Степанов.
По его словам, сегодня рекордное количество выздоровевших - 343.
За все время пандемии в Украине заболели 16 425 человек, 1130 детей и 3208 медработников.
Всего выздоровели 3716, а летальных случаев 439.
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По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 628 случаев;
Волынская область - 510 случаев;
Днепропетровская область - 773 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 530 случаев;
Закарпатская область - 764 случая;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1144 случая;
Кировоградская область - 428 случаев;
г. Киев - 1960 случаев;
Киевская область - 1049 случаев;
Львовская область - 870 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 680 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ривненская область - 1045 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1028 случаев;
Харьковская область - 672 случая;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 196 случаев;
Черновицкая область - 2444 случая;
Черкасская область - 346 случаев;
Черниговская область - 79 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая 2020 в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 41 327 сообщений о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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