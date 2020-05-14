Два нардепа заблокировали подписание закона о банках

14.05.2020 08:00

Два нардепа - Антон Поляков и Александр Дубинский - зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене результатов голосования за банковский закон, сообщается на сайте Верховной Рады, передает Корреспондент.net.

Так, внефракционный (был исключен из фракции Слуга народа) народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в парламенте в среду, 13 мая, постановление об отмене результатов голосования за закон о банках, который Верховная Рада в этот же день поддержала во втором чтении и в целом.

Также проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон зарегистрировал и депутат от Слуги народа Александр Дубинский.

Согласно регламенту Верховной Рады, пока парламентарии не рассмотрят эти постановления, закон не может быть подписан председателем Верховной Рады и передан на подпись президенту. Следующее пленарное заседание ВР запланировано на 19 мая.