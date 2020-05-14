- Два нардепа заблокировали подписание закона о банках08:00
- Рада приняла "антиколомойский" закон14:00
- Автоперевозчики устроили акцию протеста в центре Киева12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 мая10:00
- Самоизоляция от COVID-19 будет оплачиваться как больничный17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая10:00
- На Закарпатье открыли для посещения "Долину нарциссов"08:00
- Львовская область отложила смягчение карантина12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 мая11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 мая11:00
Два нардепа заблокировали подписание закона о банках
Два нардепа - Антон Поляков и Александр Дубинский - зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене результатов голосования за банковский закон, сообщается на сайте Верховной Рады, передает Корреспондент.net.
Так, внефракционный (был исключен из фракции Слуга народа) народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в парламенте в среду, 13 мая, постановление об отмене результатов голосования за закон о банках, который Верховная Рада в этот же день поддержала во втором чтении и в целом.
Также проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон зарегистрировал и депутат от Слуги народа Александр Дубинский.
Согласно регламенту Верховной Рады, пока парламентарии не рассмотрят эти постановления, закон не может быть подписан председателем Верховной Рады и передан на подпись президенту. Следующее пленарное заседание ВР запланировано на 19 мая.
Теги: закон, банк, блокирование
- В неподконтрольном Алчевске предприниматели вышли на митинг против карантина15:00
- В ОРДО зарегистрировано 9 новых случаев COVID-1913:00
- Минобразования расширило список ВУЗов с упрощенной процедурой поступления для жителей ОРДЛО и Крыма11:00
- В "ДНР" почти 200 случаев COVID-1913:00
- В "ЛНР" рассказали о порядке запуска пассажирского транспорта11:00
- С 13 мая в "ЛНР" ослабят карантин16:00
- В Донецке к монументу Освободителям Донбасса на 9 мая возложили "букет от Сивохо"09:00
- Коронавирус в ОРДО: количество зараженных увеличилось до 181 13:00
- В Донецке и Луганске состоялись "автопробеги Великой Победы"17:00
- В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-1917:00
- Два нардепа заблокировали подписание закона о банках08:00
- Facebook заблокировала Instagram-страницу Кадырова17:00
- Группа Go_A выступила в первом полуфинале онлайн-концерта Евровидения (ВИДЕО)16:00
- В неподконтрольном Алчевске предприниматели вышли на митинг против карантина15:00
- Рада приняла "антиколомойский" закон14:00
- В ОРДО зарегистрировано 9 новых случаев COVID-1913:00
- Автоперевозчики устроили акцию протеста в центре Киева12:00
- Минобразования расширило список ВУЗов с упрощенной процедурой поступления для жителей ОРДЛО и Крыма11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 мая10:00
- Минздрав забраковал украинские ПЦР-тесты на коронавирус09:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- В Донецке к монументу Освободителям Донбасса на 9 мая возложили "букет от Сивохо"
- С 13 мая в "ЛНР" ослабят карантин
- В "ЛНР" рассказали о порядке запуска пассажирского транспорта
- Описан способ бесплатного обновления Windows 7 до "десятки"
- Рада приняла "антиколомойский" закон
- В неподконтрольном Алчевске предприниматели вышли на митинг против карантина
- Минобразования расширило список ВУЗов с упрощенной процедурой поступления для жителей ОРДЛО и Крыма
- В "ДНР" почти 200 случаев COVID-19
- ВОЗ назвала два новых эпицентра пандемии коронавируса
- В ОРДО зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19