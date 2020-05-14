В Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

14.05.2020 11:00

За минувшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 422 человека, а выздоровели 427 человек, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом впервые с начала пандемии в Украине количество выздоровевших за сутки превысило количество выявленных новых случаев COVID-19.