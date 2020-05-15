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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая
В Украине за сутки зафиксировали 483 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 330 человек. Об этом сообщает информационная система СНБО, передает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 17 330 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 476 умерли (20 за минувшие сутки), 4 473 выздоровели. При этом за минувшие сутки выздоровели 330 человек.
Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 381 человек, что на 133 человека больше, чем днем ранее.
Больше всего за минувшие сутки случаев коронавирусной болезни выявили в Черновицкой области (83 случая), Киеве (56 случаев), Волынской области (47 случаев), Харьковской области (44 случая) и Львовской области (38 случаев).
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 674 случая;
Волынская область - 582 случая;
Днепропетровская область - 791 случай;
Донецкая область - 121 случай;
Житомирская область - 538 случаев;
Закарпатская область - 816 случаев;
Запорожская область - 356 случаев;
Ивано-Франковская область - 1188 случаев;
Кировоградская область - 437 случаев;
м. Киев - 2068 случаев;
Киевская область - 1094 случая;
Львовская область - 942 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 228 случаев;
Одесская область - 712 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ривненская область - 1074 случая;
Сумская область - 158 случаев;
Тернопольская область - 1060 случаев;
Харьковская область - 757 случаев;
Херсонская область - 167 случаев;
Хмельницкая область - 222 случая;
Черновицкая область - 2600 случаев;
Черкасская область - 350 случаев;
Черниговская область - 96 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 г. в Центр поступили 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 43842 сообщения о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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