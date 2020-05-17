Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая

17.05.2020 11:00

В течение последних суток в Украине было подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее. Общее число случаев с начала пандемии составляет 18291. Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр общественного здоровья.

Отмечается, что 4906 пациентов уже выздоровели и 514 - умерли от осложнений. При этом за последние сутки 210 пациентов побороли болезнь и 17 - скончались.

Больше всего инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (2694) и Киеве (2280 случаев).

За сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве - 59, в Киевской области - 54, Львовской - 50 и Черновицкой - 47. Ни одного нового случая не подтвердили в Херсонской и Луганской областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 715 (385 выздоровели)

Волынская обл. - 615 (150 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 837 (95 выздоровели)

Донецкая обл. - 130 (35 выздоровели)

Житомирская обл. - 546 (140 выздоровели)

Закарпатская обл. - 885 (166 выздоровели)

Запорожская обл. - 378 (181 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. - 1210 (513 выздоровели)

м. Киев - 2280 (224 выздоровели)

Киевская обл. - 1197 (208 выздоровели)

Кировоградская обл. - 443 (319 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)

Львовская обл. - 1019 (197 выздоровели)

Николаевская обл. - 238 (82 выздоровели)

Одесская обл. - 746 (59 выздоровели)

Полтавская обл. - 264 (184 выздоровели)

Ровенская обл. - 1126 (347 выздоровели)

Сумская обл. - 162 (89 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1078 (578 выздоровели)

Харьковская обл. - 786 (119 выздоровели)

Херсонская обл. - 167 (117 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 253 (65 выздоровели)

Черкасская обл. - 372 (206 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2694 (608 выздоровели)

Черниговская обл. -108 (27 выздоровели).