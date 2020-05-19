ЦИК разрешила переселенцам голосовать по фактическому месту проживания

19.05.2020 11:00

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем заседании 18 мая приняла Постановление "О порядке рассмотрения обращения избирателя относительно изменения избирательного адреса на другой, нежели адрес зарегистрированного места проживания", согласно которому переселенцы могут голосовать по месту фактического проживания, сообщает Depo.ua.

Исполнительный директор Общественной холдинга "Группа влияния" Татьяна Дурнева, уточнила, что для изменения избирательного адреса переселенцы должны отметиться в органе ведения Государственного реестра по месту жительства лично, онлайн (через электронный кабинет избирателя на сайте Госреестра избирателей) или при помощи уполномоченного лица.

Прежде всего, необходимо будет подтвердить место фактического проживания. Для этого в Реестр необходимо предоставить один из следующих документов:

- договор аренды жилья;

- справку о взятии на учет ВПЛ;

- документ, подтверждающий уход за тем, кто в этом нуждается;

- документ, подтверждающий предпринимательскую деятельность;

- документ, подтверждающий право собственности на жилье;

- документ, подтверждающий брак или родственные связи.

Данные нововведения касаются всех видов выборов: парламентских, президентских, местных, а также референдумов.