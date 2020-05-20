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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая

20.05.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая

В Украине за сутки зафиксировали 354 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 323 человека. Об этом во время брифинга заявил глава Минздарва Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 354 человека. Из них 28 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 112 человек", - отметил Степанов.
Зафиксированы 16 летальных случаев от коронавируса. В то же время выздоровели 323 человек.
За все время пандемии заболели 19 230 человек, из них 1 376 детей, а также 3 757 медработников. Выздоровели 5 955 человек, а летальных случаев - 564.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 766 случаев;
Волынская область - 676 случаев;
Днепропетровская область - 849 случаев;
Донецкая область - 133 случая;
Житомирская область - 583 случая;
Закарпатская область - 922 случая;
Запорожская область - 385 случаев;
Ивано-Франковская область - 1246 случаев;
Кировоградская область - 450 случаев;
г. Киев - 2410 случаев;
Киевская область - 1261 случай;
Львовская область - 1136 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 264 случая;
Одесская область - 792 случая;
Полтавская область - 265 случаев;
Ривненская область - 1217 случаев;
Сумская область - 164 случая;
Тернопольская область - 1089 случаев;
Харьковская область - 836 случаев;
Херсонская область - 172 случая;
Хмельницкая область - 280 случаев;
Черновицкая область - 2796 случаев;
Черкасская область - 381 случай;
Черниговская область - 115 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 мая 2020 в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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