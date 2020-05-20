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В Минздраве назвали условия работы в офисах
Сотрудники в офисе должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию, а в офис сотрудников необходимо допускать только после проведения температурного скрининга. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает LIGA.net.
"Если температура превышает 37,2, то человек не допускается в офис. Допуск в офисное помещение - исключительно в масках или респираторах. Обязательна обработка рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции во время общения и нахождения в том или ином офисном помещении с точки зрения - один человек на определенное количество метров", - отметил Степанов.
Он подчеркнул, что все эти рекомендации, которые предоставляет Минздрав, существенно снижают риск заболеваемости на COVID-19.
Теги: работа, офис, Минздрав, правила, карантин
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