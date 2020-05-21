Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 мая

21.05.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 476 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 115 человек. Об этом во время брифинга заявил глава Минздарва Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 476 человек. Из них 29 детей и 76 медработников. Были госпитализированы 115 человек", - отметил Степанов.

Зафиксированы 15 летальных случаев от коронавируса. В то же время выздоровели 272 человека.

За все время пандемии заболели 19 706 человек, из них 1 405 детей, а также 3 833 медработника. Выздоровели 6 227 человек, а летальных случаев - 579.

За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Ривненской области (70 случаев), Киеве (65 случаев), Киевской области (55 случаев) и Черновицкой области (46 случаев).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 788 случаев;

Волынская область - 698 случаев;

Днепропетровская область - 856 случаев;

Донецкая область - 138 случаев;

Житомирская область - 589 случаев;

Закарпатская область - 964 случая;

Запорожская область - 398 случаев;

Ивано-Франковская область - 1257 случаев;

Кировоградская область - 455 случаев;

м. Киев - 2475 случаев;

Киевская область - 1316 случаев;

Львовская область - 1175 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 274 случая;

Одесская область - 806 случаев;

Полтавская область - 266 случаев;

Ривненская область - 1287 случаев;

Сумская область - 165 случая;

Тернопольская область - 1098 случаев;

Харьковская область - 851 случай;

Херсонская область - 173 случая;

Хмельницкая область - 294 случая;

Черновицкая область - 2842 случая;

Черкасская область - 381 случай;

Черниговская область - 117 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 мая 2020 г. в Центр поступили 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 49352 сообщения о подозрении на COVID-19.