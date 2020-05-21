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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 мая
В Украине за сутки зафиксировали 476 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 115 человек. Об этом во время брифинга заявил глава Минздарва Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 476 человек. Из них 29 детей и 76 медработников. Были госпитализированы 115 человек", - отметил Степанов.
Зафиксированы 15 летальных случаев от коронавируса. В то же время выздоровели 272 человека.
За все время пандемии заболели 19 706 человек, из них 1 405 детей, а также 3 833 медработника. Выздоровели 6 227 человек, а летальных случаев - 579.
За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Ривненской области (70 случаев), Киеве (65 случаев), Киевской области (55 случаев) и Черновицкой области (46 случаев).
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 788 случаев;
Волынская область - 698 случаев;
Днепропетровская область - 856 случаев;
Донецкая область - 138 случаев;
Житомирская область - 589 случаев;
Закарпатская область - 964 случая;
Запорожская область - 398 случаев;
Ивано-Франковская область - 1257 случаев;
Кировоградская область - 455 случаев;
м. Киев - 2475 случаев;
Киевская область - 1316 случаев;
Львовская область - 1175 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 274 случая;
Одесская область - 806 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ривненская область - 1287 случаев;
Сумская область - 165 случая;
Тернопольская область - 1098 случаев;
Харьковская область - 851 случай;
Херсонская область - 173 случая;
Хмельницкая область - 294 случая;
Черновицкая область - 2842 случая;
Черкасская область - 381 случай;
Черниговская область - 117 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 мая 2020 г. в Центр поступили 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 49352 сообщения о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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