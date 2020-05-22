Кернес разрешил запустить харьковское метро

22.05.2020 16:00

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что местный метрополитен начнет свою работу 25 мая. Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 22 мая, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".

"В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу в 5:30 утра 25 мая", - написал Кернес.

Он отметил, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, действует и сегодня.