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Кернес разрешил запустить харьковское метро
22.05.2020 16:00
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что местный метрополитен начнет свою работу 25 мая. Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 22 мая, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".
"В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу в 5:30 утра 25 мая", - написал Кернес.
Он отметил, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, действует и сегодня.
Теги: Харьков, метро, запуск, карантин
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