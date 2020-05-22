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Минздрав назвал области, которые готовы ко второму этапу выхода из карантина

22.05.2020 11:00
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Минздрав назвал области, которые готовы ко второму этапу выхода из карантина

В Украине к переходу на второй этап выхода из карантина готовы 13 областей. Такие данные сообщает Министерство здравоохранения, передает телеканал 112 Украина.
Такие результаты удалось получить по результатам показателей инцидентности (менее 12 человек на 100 тыс. населения), загруженности кроватей (менее 50%) и охвата тестированием (более 12 человек на 100 тыс. населения).
Таким образом к переходу на второй этап готовы Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.
Напомним, что второй этап смягчения карантина, который касается среди прочего спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО, запланирован на 22 мая.



Теги: Минздрав, карантин, выход, готовность, область
 
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