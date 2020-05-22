- В Минздраве рассказали, что разрешат открыть в июне08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 мая10:00
- Минобразования опубликовало график проведения ВНО08:00
- В Минздраве назвали условия работы в офисах12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая10:00
- ЦИК разрешила переселенцам голосовать по фактическому месту проживания11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 мая10:00
- Шмыгаль анонсировал возобновление работы общественного транспорта08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая11:00
В Минздраве рассказали, что разрешат открыть в июне
Министерство здравоохранения заявило, что 1 июня снова заработают фитнес-центры, а 10 июня откроют кафе и рестораны в помещениях, которые были закрыты из-за карантина, сообщает НВ.
В министерстве заявили, что с 1 июня в Украине возобновят работу фитнес-центры (кроме групповых занятий более десяти человек), заведения образования, но в группах не более десяти человек, межобластные перевозки.
С 10 июня снова начнут работать кафе и рестораны в помещениях, заведения культуры, полноценно заработают отели и хостелы.
С 15 июня планируется возобновить авиаперелеты.
Напомним, что в рамках второго этапа ослабления карантина с 22 мая разрешается проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей и религиозных мероприятий, откроют городской (кроме метро), пригородный транспорт и гостиницы.
Теги: фитнес, ресторан, Минздрав, карантин
- В американских ресторанах появились электронные сомелье
- В Нью-Йорке теперь можно пообедать голышом
- Ресторан "Сердечный приступ" завлекает клиентов официантками-медсестрами (ФОТО)
- Экс-тренер Мадонны осудила звезду за открытие фитнес-клуба
- Недовольный клиент угрожал убить официанта, забывшего положить ему соус
- Мужчина расстрелял людей в фитнес-центре и покончил с собой
- "ДНР" решила помочь Южной Осетии в борьбе с коронавирусом15:00
- "ДНР" догоняет "ЛНР" по количеству заразившихся COVID-1914:00
- В "ДНР" ввели новый документ идентификации личности13:00
- На Донбассе погиб командир батальона Луганск-109:00
- Нардепы от Донбасса попросили Кабмин открыть пункты пропуска в зоне ООС15:00
- В "ДНР" и "ЛНР" объявили повышенную боевую готовность13:00
- "ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"11:00
- Прокуратура Луганщины создала реестр пострадавших от российской агрессии08:00
- В "ДНР" отменили действие ряда "карантинных" льгот15:00
- В оккупированном Донецке закрыли магазин, в котором продавались "проукраинские" игрушки13:00
- В Минздраве рассказали, что разрешат открыть в июне08:00
- Стали известны даты первых матчей команд УПЛ после карантина17:00
- Названы "виртуальные" победители "Евровидения-2020"16:00
- "ДНР" решила помочь Южной Осетии в борьбе с коронавирусом15:00
- "ДНР" догоняет "ЛНР" по количеству заразившихся COVID-1914:00
- В "ДНР" ввели новый документ идентификации личности13:00
- В Украине перестал работать домашний интернет от Киевстар12:00
- ВОЗ заявила о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 мая10:00
- На Донбассе погиб командир батальона Луганск-109:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Нардепы от Донбасса попросили Кабмин открыть пункты пропуска в зоне ООС
- В "ДНР" отменили действие ряда "карантинных" льгот
- В "ДНР" ввели новый документ идентификации личности
- В "ДНР" и "ЛНР" объявили повышенную боевую готовность
- В оккупированном Донецке закрыли магазин, в котором продавались "проукраинские" игрушки
- Главврач луганской больницы №4 скончался от коронавируса
- На Донбассе погиб командир батальона Луганск-1
- "ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"
- "ДНР" догоняет "ЛНР" по количеству заразившихся COVID-19
- "ДНР" решила помочь Южной Осетии в борьбе с коронавирусом