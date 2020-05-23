Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая

23.05.2020 11:00

В Украине за сутки зафиксировали 432 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 344 человека. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минздрав в Telegram.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 853 случая;

Волынская область - 759 случаев;

Днепропетровская область - 865 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 618 случаев;

Закарпатская область - 1042 случая;

Запорожская область - 403 случая;

Ивано-Франковская область - 1274 случая;

Кировоградская область - 466 случаев;

м. Киев - 2569 случаев;

Киевская область - 1375 случаев;

Львовская область - 1285 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 280 случаев;

Одесская область - 821 случай;

Полтавская область - 266 случаев;

Ривненская область - 1368 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1108 случаев;

Харьковская область - 892 случая;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 329 случаев;

Черновицкая область - 2964 случая;

Черкасская область - 387 случаев;

Черниговская область - 127 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 мая 2020 в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 51 686 сообщений о подозрении на COVID-19.