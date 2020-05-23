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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая

23.05.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая

В Украине за сутки зафиксировали 432 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 344 человека. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минздрав в Telegram.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 853 случая;
Волынская область - 759 случаев;
Днепропетровская область - 865 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 618 случаев;
Закарпатская область - 1042 случая;
Запорожская область - 403 случая;
Ивано-Франковская область - 1274 случая;
Кировоградская область - 466 случаев;
м. Киев - 2569 случаев;
Киевская область - 1375 случаев;
Львовская область - 1285 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 280 случаев;
Одесская область - 821 случай;
Полтавская область - 266 случаев;
Ривненская область - 1368 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1108 случаев;
Харьковская область - 892 случая;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 329 случаев;
Черновицкая область - 2964 случая;
Черкасская область - 387 случаев;
Черниговская область - 127 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 мая 2020 в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 51 686 сообщений о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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