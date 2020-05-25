Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая

25.05.2020 10:00

За сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224. Об этом сообщает сайт СНБО, передает Цензор.НЕТ.

На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21245 украинцев, 623 человека умерли, 7233 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 259 новых случаев заболевания, 6 человек умерли, выздоровели 126 пациентов. Количество активных пациентов с COVID-19 в Украине 13 388, что на 127 больше, чем сутками ранее.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Черновицкой области (55 случаев), Киеве (29 случаев), Львовской области (27 случаев), Закарпатской оласти (21 случай).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 892 случая;

Волынская область - 783 случая;

Днепропетровская область - 875 случаев;

Донецкая область - 148 случаев;

Житомирская область - 641 случай;

Закарпатская область - 1082 случая;

Запорожская область - 415 случаев;

Ивано-Франковская область - 1281 случай;

Кировоградская область - 478 случаев;

м. Киев - 2652 случая;

Киевская область - 1437 случаев;

Львовская область - 1360 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 281 случай;

Одесская область - 832 случая;

Полтавская область - 266 случаев;

Ривненская область - 1434 случая;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1121 случай;

Харьковская область - 912 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 364 случая;

Черновицкая область - 3083 случая;

Черкасская область - 391 случай;

Черниговская область - 131 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая 2020 г. в Центр поступили 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.