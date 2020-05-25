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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая

25.05.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая

За сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224. Об этом сообщает сайт СНБО, передает Цензор.НЕТ.
На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21245 украинцев, 623 человека умерли, 7233 пациента выздоровели.
За минувшие сутки зафиксировали 259 новых случаев заболевания, 6 человек умерли, выздоровели 126 пациентов. Количество активных пациентов с COVID-19 в Украине 13 388, что на 127 больше, чем сутками ранее.
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Черновицкой области (55 случаев), Киеве (29 случаев), Львовской области (27 случаев), Закарпатской оласти (21 случай).
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 892 случая;
Волынская область - 783 случая;
Днепропетровская область - 875 случаев;
Донецкая область - 148 случаев;
Житомирская область - 641 случай;
Закарпатская область - 1082 случая;
Запорожская область - 415 случаев;
Ивано-Франковская область - 1281 случай;
Кировоградская область - 478 случаев;
м. Киев - 2652 случая;
Киевская область - 1437 случаев;
Львовская область - 1360 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 832 случая;
Полтавская область - 266 случаев;
Ривненская область - 1434 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1121 случай;
Харьковская область - 912 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 364 случая;
Черновицкая область - 3083 случая;
Черкасская область - 391 случай;
Черниговская область - 131 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая 2020 г. в Центр поступили 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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