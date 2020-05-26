Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая

26.05.2020 10:00

В Украина за сутки коронавирусной инфекцией заболели 339 человек, в то же время 341 - выздоровел. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 339 человек. Из них 35 детей и 71 медработник. Были госпитализированы 116 человек", - отметил Степанов.

Зафиксирован 21 летальный случай. 341 человек выздоровел после коронавируса.

"Всего за все время пандемии в Украине заболели 21 584 человек. Из 1 580 детей, а также 4 183 медработника", - добавил министр.

Всего выздоровели 7 575 человек. Из них 1 913 медработники. Летальных случаев за все время пандемии коронавируса в Украине - 644.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 910 случаев;

Волынская область - 805 случаев;

Днепропетровская область - 895 случаев;

Донецкая область - 155 случаев;

Житомирская область - 647 случаев;

Закарпатская область - 1092 случая;

Запорожская область - 416 случаев;

Ивано-Франковская область - 1306 случаев;

Кировоградская область - 482 случая;

г. Киев - 2710 случаев;

Киевская область - 1458 случаев;

Львовская область - 1405 случаев;

Луганская область - 44 случая;

Николаевская область - 281 случай;

Одесская область - 842 случая;

Полтавская область - 267 случаев;

Ривненская область - 1475 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1124 случая;

Харьковская область - 930 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 370 случаев;

Черновицкая область - 3101 случай;

Черкасская область - 392 случая;

Черниговская область - 134 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая 2020 в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53 961 сообщение о подозрении на COVID-19.