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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая

26.05.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая

В Украина за сутки коронавирусной инфекцией заболели 339 человек, в то же время 341 - выздоровел. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 339 человек. Из них 35 детей и 71 медработник. Были госпитализированы 116 человек", - отметил Степанов.
Зафиксирован 21 летальный случай. 341 человек выздоровел после коронавируса.
"Всего за все время пандемии в Украине заболели 21 584 человек. Из 1 580 детей, а также 4 183 медработника", - добавил министр.
Всего выздоровели 7 575 человек. Из них 1 913 медработники. Летальных случаев за все время пандемии коронавируса в Украине - 644.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 910 случаев;
Волынская область - 805 случаев;
Днепропетровская область - 895 случаев;
Донецкая область - 155 случаев;
Житомирская область - 647 случаев;
Закарпатская область - 1092 случая;
Запорожская область - 416 случаев;
Ивано-Франковская область - 1306 случаев;
Кировоградская область - 482 случая;
г. Киев - 2710 случаев;
Киевская область - 1458 случаев;
Львовская область - 1405 случаев;
Луганская область - 44 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 842 случая;
Полтавская область - 267 случаев;
Ривненская область - 1475 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1124 случая;
Харьковская область - 930 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 370 случаев;
Черновицкая область - 3101 случай;
Черкасская область - 392 случая;
Черниговская область - 134 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая 2020 в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53 961 сообщение о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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