- Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая10:00
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов08:00
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая10:00
- Кличко лично проинспектировал "перезапуск" столичного метро (ВИДЕО)14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая10:00
- В Киеве и Харькове заработало метро08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 мая11:00
- В Киеве возобновил работу общественный транспорт14:00
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского
В Печерский районный суд Киева поступил иск от мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Владимира Зеленского о защите чести и достоинства. Об этом сообщил адвокат чиновника Денис Цыпин в видеообращении, опубликованном в Facebook, передает Корреспондент.net.
"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - сказал он.
Отмечается, что соответствующий иск подан в связи с тем, что в ходе пресс-конференции с журналистами по случаю первого года президентства, Зеленский назвал Бондаренко "бандитом".
Глава государтсва обосновал свое выражение тем, что против городского головы Черкасс открыто 19 уголовных дел.
Теги: Черкассы, суд, мэр, Зеленский
- Скандал: депутаты "уволили" мэра
- Суд постановил вернуть в центр Черкасс памятник Ленину
- Черновецкий не передумал судиться с Виталием Кличко
- Суд оправдал мэра Дебальцево, обвиненного в сепаратизме
- Бывшего мэра Золотого посадили на два года за сепаратизм
- Красноармейского мэра-взяточника будут судить в Доброполье
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- В ОРЛО от COVID-19 умер шестой человек12:00
- Пушилин сдал кровь для "защитников республики"11:00
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса16:00
- В ОРЛО за выходные подтверждено семь новых случаев COVID-1915:00
- На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"11:00
- Волонтеры передали соцработникам прифронтового Троицкого электровелосипеды09:00
- В Кабмине обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе17:00
- Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского13:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- В России впервые выявили COVID-19 у кошки11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая10:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов08:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- Молдова возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение16:00
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов15:00
- В Мариуполе проведут "виртуальный" последний звонок14:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- В Кабмине обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе
- Коронавирус в ОРДО: новые случаи заболевания и смерти
- На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса
- В Казахстане боевику "ДНР" дали 4,5 года тюрьмы
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 400
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов
- Волонтеры передали соцработникам прифронтового Троицкого электровелосипеды