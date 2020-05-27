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Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов

27.05.2020 08:00
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Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов

Укрзализныця открыла в онлайне продажа билетов на пять поездов, сообщает УП.
Речь идет о таких поездах Интерсити +:
№721/722 Киев-Харьков,
№726/725 Киев-Харьков,
№763/764 Киев-Одесса,
№711/712 Киев-Константиновка,
№740/739 Киев-Кривой Рог.
Продажа билетов открыта на половину мест в указанных поездах. В железнодорожных кассах их можно будет купить с 27 мая. Сами поезда начнут курсировать с 1 июня.
В Укразализныце указывают, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, а при проверке билетов будут измерять температуру тела.
До и после каждого рейса обещают санитарную обработку вагонов, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Также отмечается, что в настоящее время мобильное приложение не будет работать и поэтому следует пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.



Теги: продажа, билеты, Укрзализниця
 
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