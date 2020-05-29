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Украина открыла 66 КПП на границе с ЕС и Молдовой

29.05.2020 09:00
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Украина открыла 66 КПП на границе с ЕС и Молдовой

66 контрольно-пропускных пунктов на границе со странами Евросоюза и Молдовой, которые вынужденно закрыли из-за карантина, возобновили работу с 00:00 29 мая, сообщает Государственная пограничная служба в фейсбуке, передает Телеканал новостей «24».
Представитель ГПУ Андрей Демченко уточнил, что с украинской стороны будет открыт пропуск на КПП на границе с:
Польшей,
Словакией,
Венгрией,
Румынией,
Молдовой.
Однако, Демченко допустил, что не все пограничные пункты соседних стран успеют также возобновить работу с 29 мая.
"Будут ли они полноценно функционировать, можно будет говорить только в пятницу или на следующий день", – подчеркнул Демченко.
Между тем КПП на границе с Россией и Беларусью будут оставаться закрытыми из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.



Теги: Европейский союз, Молдова, граница, КПП
 
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