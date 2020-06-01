- В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июня10:00
- В Минздраве рассказали, что заработает с 1 июня15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 мая11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 мая11:00
- "Укрзализныця" возобновляет движение электричек в 10 областях11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 мая10:00
- Украина открыла 66 КПП на границе с ЕС и Молдовой09:00
- Укрзализныця озвучила правила "карантинных" поездов17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая10:00
В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД
В Киеве и области в понедельник, 1 июня, заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает в Telegram-канале Патрульная полиция Киева, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что 20 камер из 50 установлены в столице. Они измеряют скоростной режим движения на дорогах и "в случае выявления правонарушений будут автоматически фиксировать".
Как сообщили в МВС, камеры установлены исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.
Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.
"Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленный для транспортных средств запрет двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения", - заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Теги: система, нарушение, ПДД, фиксация
- ГАИ готовит новые требования для водителей
- Нарушители ПДД превращаются в дворников?
- Водители лихачат на дорогах, а пешеходы забывают о ПДД
- Беспредел на дорогах: автобус и такси опасны для жизни
- Для гаишников написали инструкцию по борьбе со "слишком умными" водителями
- В Мариуполе продолжается месячник безопасности дорожного движения
- Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время12:00
- В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-1917:00
- В "ЛНР" количество заболевших COVID-19 превысило 40017:00
- Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили группу остро нуждающихся16:00
- В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки13:00
- На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях15:00
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки14:00
- В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-1912:00
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1915:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко14:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД14:00
- Премьер-министр Армении заразился коронавирусом13:00
- Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время12:00
- Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2020"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июня10:00
- "Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" в первом матче УПЛ после карантина09:00
- Crew Dragon успешно доставил американских астронавтов на МКС08:00
- В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-1917:00
- В Минздраве рассказали, что заработает с 1 июня15:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня
- В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-19
- Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили группу остро нуждающихся
- "Укрзализныця" возобновляет движение электричек в 10 областях
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки
- В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки
- На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях
- В мире установлен новый "коронавирусный" антирекорд
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 мая
- В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19