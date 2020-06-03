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Кабмин объявил очередное смягчение карантина
Кабинет министров с 5 июня снимает ряд ограничений в стране, введенных ранее в рамках карантина. Об этом в среду, 3 июня, сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Корреспондент.net.
"С 5 июня мы запустим внутренне авиасообщение, с 15 июня - заграничное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри", - сказал он.
Премьер подчеркнул, что при этом безусловно должны выполняться предписания по соблюдению дистанции между посетителями и пассажирами.
Кроме того, он напомнил о необходимости обязательной дезинфекции в кафе, ресторанах, самолетах и аэропортах.
Также с 5 июня Кабмин разрешил проводить богослужения при условии пребывания в храме не более одного человека на 1,5 кв. м.
Для людей старше 60 лет с 5 июня разрешено не соблюдать самоизоляцию.
Кабмин уточнил, что перевозить пассажиров легковыми автомобилями разрешено не более 5 чел., включая водителя - без учета детей в возрасте до 14 лет.
Теги: ресторан, самолет, карантин, Кабмин
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