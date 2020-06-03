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НБУ ввел в оборот десятигривневую монету
Национальный банк Украины ввел в оборот монету номиналом 10 гривен. Постепенно эти монеты заменят соответствующие банкноты. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"С 03 июня 2020 года монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках", — сказано в сообщении.
Новая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма, что больше, чем у монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.
На одной стороне монеты изображен гетман Иван Мазепа, а на другой — номинал (10 гривен) в обрамлении старинного орнамента.
"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 грн на оборотные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и банкнотами этого номинала. Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами", – сообщает НБУ.
Со временем в Украине останутся 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).
Теги: НБУ, гривня, монета
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