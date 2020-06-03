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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июня

03.06.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июня

По состоянию на 3 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 823 случая COVID-19. За сутки - 483 новых случая. Восемь человек умерли от болезни, сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние сутки выздоровели 362 человека. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 113 человек до 13 648.
В том числе случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 1050 (657 выздоровели)
Волынская обл. - 959 (278 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 950 (267 выздоровели)
Донецкая обл. - 166 (97 выздоровели)
Житомирская обл. - 780 (472 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1236 (434 выздоровели)
Запорожская обл. - 463 (258 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1465 (862 выздоровели)
м. Киев - 3133 (756 выздоровели)
Киевская обл. - 1652 (418 выздоровели)
Кировоградская обл. - 523 (403 выздоровели)
Луганская обл. - 49 (40 выздоровели)
Львовская обл. - 1830 (457 выздоровели)
Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)
Одесская обл. - 913 (231 выздоровел)
Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)
Ровенская обл. - 1873 (993 выздоровели)
Сумская обл. - 174 (147 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1200 (948 выздоровели)
Харьковская обл. - 1131 (467 выздоровели)
Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)
Хмельницкая обл. - 469 (259 выздоровели)
Черкасская обл. - 416 (320 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3442 (1017 выздоровели)
Черниговская обл. - 203 (63 выздоровели).
Всего в Украине 381 552 образца исследованы методом ПЦР и 21931 образец - методом ИФА.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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