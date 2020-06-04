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В работе Приват24 произошел масштабный сбой

04.06.2020 12:00
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В работе Приват24 произошел масштабный сбой

В четверг, 4 мая, в работе сервиса Приват24 произошел сбой, передает НВ.
О технических проблемах в работе приложения Приват24 и сервисов Приват для бизнеса сообщили пользователи в комментариях на странице банка в Facebook.
Клиенты не могли войти в приложение Приват24. При попытке зайти в личный кабинет, пользователями сталкивались с ошибкой 504 или «ошибкой сервера». Кроме того, ошибки возникали при проведении платежей.
При попытке пользователей связаться с техподдержкой по номеру 3700, автоответчик сообщал им, что звонок происходит с незарегистрированного номера.
В ПриватБанке признали сбой и пообещали ликвидировать проблемы «в ближайшее время».
«В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования ПриватБанк сообщил клиентов о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт центр банка», — говорится в сообщении банка.
Также в Привате добавили, что процессинг, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает.



Теги: ошибка, сбой, сервис, Приват24
 
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