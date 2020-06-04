В работе Приват24 произошел масштабный сбой

04.06.2020 12:00

В четверг, 4 мая, в работе сервиса Приват24 произошел сбой, передает НВ.

О технических проблемах в работе приложения Приват24 и сервисов Приват для бизнеса сообщили пользователи в комментариях на странице банка в Facebook.

Клиенты не могли войти в приложение Приват24. При попытке зайти в личный кабинет, пользователями сталкивались с ошибкой 504 или «ошибкой сервера». Кроме того, ошибки возникали при проведении платежей.

При попытке пользователей связаться с техподдержкой по номеру 3700, автоответчик сообщал им, что звонок происходит с незарегистрированного номера.

В ПриватБанке признали сбой и пообещали ликвидировать проблемы «в ближайшее время».

«В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования ПриватБанк сообщил клиентов о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт центр банка», — говорится в сообщении банка.

Также в Привате добавили, что процессинг, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает.