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В Украине зафиксирован самый высокий суточный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии
По состоянию на 3 июня в Украине лабораторно подтверждены 25 411 случаев COVID-19. За сутки - 588 новых случаев. Это самый высокий показатель с начала пандемии. 12 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
За последние сутки выявили 588 новых больных (сутками ранее - 483). До этого самым высоким показателем было 578 заболевших 23 апреля.
За сутки умерли 12 пациентов (стуками ранее - восемь), всего - 747.
За последние сутки выздоровели 602 человека. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки уменьшилось на 26 человек до 13 622.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской области (85), Киеве (77), Житомирской (53), Черновицкой (39), Харьковской (35), Черниговской (35) и Ривненской (32) областях.
В Николаевской, Полтавской и Херсонской областях новых заболевших COVID-19 нет.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1077 случаев;
Волынская область - 986 случаев;
Днепропетровская область - 957 случаев;
Донецкая область - 174 случая;
Житомирская область - 833 случая;
Закарпатская область - 1257 случаев;
Запорожская область - 469 случаев;
Ивано-Франковская область - 1491 случай;
Кировоградская область - 526 случаев;
м. Киев - 3210 случаев;
Киевская область - 1673 случая;
Львовская область - 1915 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Николаевская область - 295 случаев;
Одесская область - 933 случая;
Полтавская область - 272 случая;
Ривненская область - 1905 случаев;
Сумская область - 177 случаев;
Тернопольская область - 1220 случаев;
Харьковская область - 1166 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 497 случаев;
Черновицкая область - 3481 случай;
Черкасская область - 429 случаев;
Черниговская область - 238 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня 2020 г. в Центр поступили 1162 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 62 300 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, ситуация, COVID-19
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