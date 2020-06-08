МОЗ назвало правила проведения культурно-массовых мероприятий

08.06.2020 09:00

Со среды, 10 июня, в Украине будет разрешено проведение массовых культурно-художественных мероприятий. Но только в тех регионах, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям относительно инфицирования новым коронавирусом COVID-19, сообщает ТСН.

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут позволять с 10 июня. Сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие. Но опять-таки, с определенными эпидемическим ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не больше одного человека на 5 квадратных метров", - рассказал в эфире одного из телеканалов заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Правила проведения культурно-художественных мероприятий после ослабления карантинных мероприятий с 10 июня:

Одновременное пребывание посетителей мероприятия из расчета не больше одного человека на 5 кв.м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом. Или общей площади помещения учреждения культуры.

Посетители в помещении учреждения должны быть в масках.

Обязательные температурный скрининг и дезинфекция.

Увеличение пунктов входного контроля.

По возможности контроль входных билетов бесконтактным способом с использованием сканеров.

Соблюдение дистанции полтора метра между посетителями на сидячих местах. За столиками - не больше четырех человек (без учета детей до 14 лет)

Фан-зоны пока под запретом.

Также с 10 июня будет разрешена работа санаториев.