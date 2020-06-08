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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня

08.06.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня

За сутки в Украине зафиксировано 463 случая коронавируса, тогда как днем ранее было 485, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в понедельник, 8 июня.
При этом количество выздоровевших снизилось на сотню - с 242 до 141. Также за сутки снизилась смертность - 9 (днем ранее - 11).
За все время в Украине коронавирус обнаружили у 27 462 человек, 12 195 из них выздоровели, 797 - умерли.
По данным Минздрава коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 1150 (728 выздоровели)
Волынская обл. - 1079 (299 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 971 (552 выздоровели)
Донецкая обл. - 231 (121 выздоровели)
Житомирская обл. - 897 (500 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1386 (606 выздоровели)
Запорожская обл. - 496 (286 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1582 (947 выздоровели)
м. Киев - 3490 (888 выздоровели)
Киевская обл. - 1812 (577 выздоровели)
Кировоградская обл. - 559 (422 выздоровели)
Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)
Львовская обл. - 2162 (524 выздоровели)
Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели)
Одесская обл. - 1002 (376 выздоровели)
Полтавская обл. - 274 (255 выздоровели)
Ровенская обл. - 2071 (1089 выздоровели)
Сумская обл. - 193 (158 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1294 (987 выздоровели)
Харьковская обл. - 1287 (573 выздоровели)
Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 518 (337 выздоровели)
Черкасская обл. - 469 (346 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3698 (1133 выздоровели)
Черниговская обл. - 299 (81 выздоровели).
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (72), Закарпатской (64), Черновицкой (59) и Львовской (41) областях.
В Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Херсонской и Луганской областях новых случаев коронавирусной болезни не выявили.


По материалам: https://censor.net.ua/

Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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