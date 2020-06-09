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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июня

09.06.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июня

По данным ЦОЗ Минздрава Украины, на 9 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 27 856 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19. Из них 810 летальных, а 12 412 пациентов выздоровели с начала эпидемии. Днем ранее, 8 июня, на это время в стране было 27 462 зараженных украинца, передает СТРАНА.ua.
За сутки в стране зафиксировано 394 новых случая. Всего проведено 437 444 тестирование методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 1 175 случаев;
Волынская область - 1 113 случаев;
Днепропетровская область - 971 случай;
Донецкая область - 235 случаев;
Житомирская область - 935 случаев;
Закарпатская область - 1 425 случаев;
Запорожская область - 499 случаев;
Ивано-Франковская область - 1 602 случая;
Кировоградская область - 562 случая;
г. Киев - 3 523 случая;
Киевская область - 1 836 случаев;
Львовская область - 2 211 случаев;
Луганская область - 54 случая;
Николаевская область - 309 случаев;
Одесская область - 1 010 случаев;
Полтавская область - 274 случая;
Ровенская область - 2 094 случая;
Сумская область - 198 случаев;
Тернопольская область - 1 305 случаев;
Харьковская область - 1 305 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 518 случаев;
Черновицкая область - 3 729 случаев;
Черкасская область - 490 случаев;
Черниговская область - 304 случая.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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