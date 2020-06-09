Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июня

09.06.2020 11:00

По данным ЦОЗ Минздрава Украины, на 9 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 27 856 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19. Из них 810 летальных, а 12 412 пациентов выздоровели с начала эпидемии. Днем ранее, 8 июня, на это время в стране было 27 462 зараженных украинца, передает СТРАНА.ua.

За сутки в стране зафиксировано 394 новых случая. Всего проведено 437 444 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 1 175 случаев;

Волынская область - 1 113 случаев;

Днепропетровская область - 971 случай;

Донецкая область - 235 случаев;

Житомирская область - 935 случаев;

Закарпатская область - 1 425 случаев;

Запорожская область - 499 случаев;

Ивано-Франковская область - 1 602 случая;

Кировоградская область - 562 случая;

г. Киев - 3 523 случая;

Киевская область - 1 836 случаев;

Львовская область - 2 211 случаев;

Луганская область - 54 случая;

Николаевская область - 309 случаев;

Одесская область - 1 010 случаев;

Полтавская область - 274 случая;

Ровенская область - 2 094 случая;

Сумская область - 198 случаев;

Тернопольская область - 1 305 случаев;

Харьковская область - 1 305 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 518 случаев;

Черновицкая область - 3 729 случаев;

Черкасская область - 490 случаев;

Черниговская область - 304 случая.