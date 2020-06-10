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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июня
По данным ЦОЗ Минздрава Украины, на 10 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.
Из них 833 летальных, а 12 769 пациентов выздоровели с начала эпидемии. Днем ранее, 9 июня, на это время в стране было 27 856 зараженных украинцев.
За сутки в стране зафиксировано 525 новых случаев заражений. Всего за сутки в Украине умерло 23 человека, а выздоровело - 357 пациентов.
В частности коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 1192 (767 выздоровели)
Волынская обл. - 1214 (310 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 973 (673 выздоровели)
Донецкая обл. - 246 (121 выздоровели)
Житомирская обл. - 973 (501 выздоровел)
Закарпатская обл. - 1448 (628 выздоровели)
Запорожская обл. - 502 (296 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1622 (992 выздоровели)
м. Киев - 3580 (985 выздоровели)
Киевская обл. - 1865 (595 выздоровели)
Кировоградская обл. - 562 (422 выздоровели)
Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)
Львовская обл. - 2289 (557 выздоровели)
Николаевская обл. - 309 (199 выздоровели)
Одесская обл. - 1028 (418 выздоровели)
Полтавская обл. - 276 (256 выздоровели)
Ровенская обл. - 2122 (1115 выздоровели)
Сумская обл. - 198 (159 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1313 (987 выздоровели)
Харьковская обл. - 1338 (626 выздоровели)
Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 520 (348 выздоровели)
Черкасская обл. - 501 (346 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3757 (1171 выздоровели)
Черниговская обл. - 320 (81 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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