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В Херсоне выздоровели все пациенты с коронавирусом

10.06.2020 09:00
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В Херсоне выздоровели все пациенты с коронавирусом

В Херсоне выздоровели все 20 человек, у которых диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в управлении здравоохранения городского совета, передает LB.ua.
Также отмечается, что в области из 179 заболевших уже выздоровели 172 человека.  Кроме того, на Херсонщине уже 6 дней не регистрируют новых случаев коронавируса.
"Мы просим херсонцев помнить о том, что ослабление карантина - не его отмена. Пожалуйста, продолжайте пользоваться масками в общественных местах и городском транспорте", - подчеркнули в мэрии.



Теги: Херсон, выздоровление, пациент, COVID-19
 
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