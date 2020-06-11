В Украине - новый "рекорд" заболеваемости COVID-19 за сутки

11.06.2020 10:00

По состоянию на 11 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 070 случаев COVID-19. За сутки - 689 новых случаев. Это самый высокий показатель выявленных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.

Днем ранее сообщалось о 525 новых случаях заболевания COVID-19, 9 июня - о 394 новых случаях.

За сутки умер 21 пациент (стуками ранее - 23, всего - 854), выздоровели 372 человека (сутками ранее - 357, всего - 13 141).

Всего в Украине сейчас болеют 15075 человек, что на 296 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

В частности случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1236 (808 выздоровели)

Волынская обл. - 1266 (330 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 981 (695 выздоровели)

Донецкая обл. - 269 (122 выздоровели)

Житомирская обл. - 992 (540 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1471 (634 выздоровели)

Запорожская обл. - 510 (303 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1649 (992 выздоровели)

м. Киев - 3671 (1053 выздоровели)

Киевская обл. - 1919 (616 выздоровели)

Кировоградская обл. - 563 (447 выздоровели)

Луганская обл. - 54 (44 выздоровели)

Львовская обл. - 2414 (589 выздоровели)

Николаевская обл. - 311 (203 выздоровели)

Одесская обл. - 1045 (421 выздоровел)

Полтавская обл. - 276 (256 выздоровели)

Ровенская обл. - 2175 (1164 выздоровели)

Сумская обл. - 203 (159 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1349 (995 выздоровели)

Харьковская обл. - 1374 (657 выздоровели)

Херсонская обл. - 179 (173 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 523 (355 выздоровели)

Черкасская обл. - 506 (348 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3793 (1176 выздоровели)

Черниговская обл. - 341 (81 выздоровел).