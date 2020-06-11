Вакарчук заявил о сложении мандата народного депутата

11.06.2020 13:00

Лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук решил сложить депутатский мандат. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Заявление о сложении депутатских полномочий, по словам политика, уже зарегистрировано в аппарате Рады.

Вакарчук заявил, что его основной целью в политике было привести в Раду профессиональных и честных людей. Он считает, что в большой степени ему это удалось.

Следующим этапом своей политической миссии Вакарчук назвал большой образовательный проект, который поможет появиться новым лидерам.

Место Вакарчука в Верховной Раде должна занять Алина Свидерская, №19 в избирательном списке Голоса.