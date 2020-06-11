Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Вакарчук заявил о сложении мандата народного депутата

11.06.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вакарчук заявил о сложении мандата народного депутата

Лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук решил сложить депутатский мандат. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Заявление о сложении депутатских полномочий, по словам политика, уже зарегистрировано в аппарате Рады.
Вакарчук заявил, что его основной целью в политике было привести в Раду профессиональных и честных людей. Он считает, что в большой степени ему это удалось.
Следующим этапом своей политической миссии Вакарчук назвал большой образовательный проект, который поможет появиться новым лидерам.
Место Вакарчука в Верховной Раде должна занять Алина Свидерская, №19 в избирательном списке Голоса.



Теги: депутат, Вакарчук, Верховная Рада, мандат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх