Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июня

12.06.2020 10:00

По состоянию на 12 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 753 случая COVID-19. За сутки - 683 новых случая. 16 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.

В Украине зафиксировали 683 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Днем ранее сообщалось о "рекордных" 689 новых случаях заболевания COVID-19, 10 июня - о 525 новых случаях.

За сутки умерли 16 пациентов (стуками ранее - 21), всего - 870.

За последние сутки выздоровели 426 человек (сутками ранее - 372), всего - 13 567.

Всего в Украине сейчас болеют 15316 человек, что на 241 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (112) области, Киеве (95), Винницкой (81), Ривненской (56), Харьковской (52) и Волынской (47) областях.

В Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

В частности коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 1317 (832 выздоровели)

Волынская обл. - 1313 (378 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 983 (702 выздоровели)

Донецкая обл. - 279 (122 выздоровели)

Житомирская обл. - 1013 (540 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1506 (675 выздоровели)

Запорожская обл. - 515 (322 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1669 (1001 выздоровели)

м. Киев - 3766 (1132 выздоровели)

Киевская обл. - 1931 (648 выздоровели)

Кировоградская обл. - 568 (453 выздоровели)

Луганская обл. - 54 (45 выздоровели)

Львовская обл. - 2526 (598 выздоровели)

Николаевская обл. - 316 (206 выздоровели)

Одесская обл. - 1065 (422 выздоровели)

Полтавская обл. - 277 (256 выздоровели)

Ровенская обл. - 2231 (1194 выздоровели)

Сумская обл. - 204 (161 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1372 (1007 выздоровели)

Харьковская обл. - 1426 (692 выздоровели)

Херсонская обл. - 179 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 529 (387 выздоровели)

Черкасская обл. - 517 (352 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3831 (1200 выздоровели)

Черниговская обл. - 366 (81 выздоровели).