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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июня
По состоянию на 12 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 753 случая COVID-19. За сутки - 683 новых случая. 16 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.
В Украине зафиксировали 683 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Днем ранее сообщалось о "рекордных" 689 новых случаях заболевания COVID-19, 10 июня - о 525 новых случаях.
За сутки умерли 16 пациентов (стуками ранее - 21), всего - 870.
За последние сутки выздоровели 426 человек (сутками ранее - 372), всего - 13 567.
Всего в Украине сейчас болеют 15316 человек, что на 241 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (112) области, Киеве (95), Винницкой (81), Ривненской (56), Харьковской (52) и Волынской (47) областях.
В Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
В частности коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 1317 (832 выздоровели)
Волынская обл. - 1313 (378 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 983 (702 выздоровели)
Донецкая обл. - 279 (122 выздоровели)
Житомирская обл. - 1013 (540 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1506 (675 выздоровели)
Запорожская обл. - 515 (322 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1669 (1001 выздоровели)
м. Киев - 3766 (1132 выздоровели)
Киевская обл. - 1931 (648 выздоровели)
Кировоградская обл. - 568 (453 выздоровели)
Луганская обл. - 54 (45 выздоровели)
Львовская обл. - 2526 (598 выздоровели)
Николаевская обл. - 316 (206 выздоровели)
Одесская обл. - 1065 (422 выздоровели)
Полтавская обл. - 277 (256 выздоровели)
Ровенская обл. - 2231 (1194 выздоровели)
Сумская обл. - 204 (161 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1372 (1007 выздоровели)
Харьковская обл. - 1426 (692 выздоровели)
Херсонская обл. - 179 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 529 (387 выздоровели)
Черкасская обл. - 517 (352 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3831 (1200 выздоровели)
Черниговская обл. - 366 (81 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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