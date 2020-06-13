Кабмин отменил пробное ВНО

13.06.2020 12:00

Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня, сообщает Укринформ.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу, 13 июня.

"Было отменено проведение пробного ВНО, которое предполагалось 15 июня", - отметил Степанов.

На сегодняшний день на сайте Кабмина опубликовано постановление № 480 от 12 июня, согласно которому пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово «пробное»).

Как сообщалось, в понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Пробное ВНО по другим предметам запланировано 17 июня.

Следует отметить, что пробное ВНО в Украине не обязательно. Это платная услуга, которая имела целью дать возможность лучше подготовиться к основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не учитывались при поступлении в высшие учебные заведения.