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Кабмин отменил пробное ВНО
Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня, сообщает Укринформ.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу, 13 июня.
"Было отменено проведение пробного ВНО, которое предполагалось 15 июня", - отметил Степанов.
На сегодняшний день на сайте Кабмина опубликовано постановление № 480 от 12 июня, согласно которому пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово «пробное»).
Как сообщалось, в понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Пробное ВНО по другим предметам запланировано 17 июня.
Следует отметить, что пробное ВНО в Украине не обязательно. Это платная услуга, которая имела целью дать возможность лучше подготовиться к основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не учитывались при поступлении в высшие учебные заведения.
Теги: Кабинет министров, отмена, ВНО
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