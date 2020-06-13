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Ляшко назвал безопасные для летнего отдыха области Украины
13.06.2020 15:00
В Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пока безопасно можно отдыхать в четырех областях – Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской. Об этом заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую и отдыхать в Украине", - отметил Ляшко.
Теги: отдых, Минздрав, область, COVID-19
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