Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июня

15.06.2020 10:00

В Украине продолжают фиксировать высокое количество новых случаев заболевания COVID-19. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, по состоянию на утро понедельника было выявлено 656 инфицированных за сутки, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 171 выздоровел.

По данным СНБО, количество инфицированных на утро понедельника составило 31 810 человек, 14 253 выздоровели, 901 умер.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 16 656 человек.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 136, Закарпатской области – 48 и в Киеве - 53 случая.

По данным ЦОЗ Минздрава Украины коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 1423 (862 выздоровел)

Волынская обл. - 1438 (449 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел)

Донецкая обл. - 334 (128 выздоровели)

Житомирская обл. - 1087 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1680 (686 выздоровели)

Запорожская обл. - 529 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1766 (1030 выздоровели)

м. Киев - 3957 (1164 выздоровели)

Киевская обл. - 2024 (771 выздоровел)

Кировоградская обл. - 586 (476 выздоровели)

Луганская обл. - 57 (47 выздоровели)

Львовская обл. - 2933 (632 выздоровели)

Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели)

Одесская обл. - 1117 (424 выздоровели)

Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. - 2369 (1316 выздоровели)

Сумская обл. - 227 (163 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1467 (1022 выздоровели)

Харьковская обл. - 1542 (741 выздоровели)

Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 559 (416 выздоровели)

Черкасская обл. - 552 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3959 (1243 выздоровели)

Черниговская обл. - 424 (81 выздоровели).