Елену Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией

16.06.2020 13:00

Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева. Как известно, на прошлой неделе после планового ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, передает ТСН.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жена президента находится в изоляции, под присмотром врачей.

В то же время, проведенные вчера, 15 июня, очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.