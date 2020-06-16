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Елену Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией
16.06.2020 13:00
Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева. Как известно, на прошлой неделе после планового ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, передает ТСН.
"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жена президента находится в изоляции, под присмотром врачей.
В то же время, проведенные вчера, 15 июня, очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.
Теги: пневмония, Елена Зеленская, COVID-19
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