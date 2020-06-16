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"ПриватБанк" предупредил о новой схеме мошенников
ПриватБанк предупредил о новой схеме мошенников, для которой они используют реальный номер финучреждения +380567161131, сообщает РБК-Украина.
Клиентам звонят с номера +380567161131 и называются менеджером ПриватБанка. После чего огорчают новостью, что ваша карта заблокирована, а чтобы ситуацию исправить, нужно назвать свои данные, в том числе и CVV2-код.
В банке пояснили, что этот номер и вправду им принадлежит, но используется только для приема звонков.
"Если вам звонят с этого номера, ни в коем случае не берите трубку, это мошенники", - предупредили в банке.
Кроме того, в учреждении напомнили, что сотрудники банка никогда не звонят и не присылают сообщений с просьбой назвать номер карты, срок действия, CVV2-код карты, пароль для Приват24, а также пароли, которые приходят вам в сообщениях.
Теги: телефон, мошенничество, ПриватБанк
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