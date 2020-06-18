Рада отменила ВНО и ГИА в этом году

18.06.2020 14:00

Глава парламента Дмитрий Разумков подписал закон об отмене прохождения обязательных экзаменов для выпускников в связи с эпидемситуацией в стране. За соответствующий законопроект №3669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" проголосовали за основу в целом 356 народных депутатов, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновение и распространение коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - говорится в законопроекте.