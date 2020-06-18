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В Госпогранслужбе Украины ответили на актуальные вопросы пересечения границы (ВИДЕО)
18.06.2020 15:00
Сегодня Госпогранслужба Украины провела онлайн-трансляцию, посвященную актуальным вопросам пересечения границы, линии разграничения на Донбассе и админграницы с Крымом.
Представитель ГПСУ, генерал-майор Юрий Лысюк затронул следующие темы:
- ослабление карантина на границе;
- как, кто и где может пересечь границу, линию разграничения и админграницу с временно оккупированным Крымом;
- какие документы для этого нужны;
- какие ограничения введены сопредельными странами;
- каковы особенности для зарубежных поездок участников ВНО и тому подобное.
Также Юрий Лысюк ответил на вопросы, которые поступили во время онлайн-трансляции.
Теги: граница, трансляция, онлайн, ответ, Госпогранслужба
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