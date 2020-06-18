- В Украине растет количество новых случаев COVID-19 за сутки11:00
- Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля16:00
- В Украине "рекордное" количество новых и летальных случаев COVID-19 за сутки11:00
- "ПриватБанк" предупредил о новой схеме мошенников15:00
- Елену Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня10:00
- Ситуация в КПВВ на границе с оккупированным Крымом по данным МВД13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июня10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июня11:00
- У депутата "Слуги народа" обнаружили коронавирус10:00
В Украине растет количество новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на 18 июня в Украине зафиксировали 829 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
До этого самым высоким показателем был вчера, 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 34 063 случая коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 23 пациента (сутками ранее - 31), всего - 966. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (5), Черновицкой (4), Киевской (4) и Харьковской (4) областях.
За последние сутки выздоровели 504 человека (сутками ранее - 415), всего - 15 447.
Всего в Украине сейчас болеют 17 650 человек, что на 302 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (171), Закарпатской (74), Ривненской (73), Винницкой (63), областях и Киеве (58).
В Николаевской области новых случаев COVID-19 не выявили.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая обл. - 1563 (954 выздоровели)
Волынская обл. - 1610 (526 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1021 (739 выздоровели)
Донецкая обл. - 349 (140 выздоровели)
Житомирская обл. - 1154 (583 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1882 (772 выздоровели)
Запорожская обл. - 541 (375 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1893 (1059 выздоровели)
м. Киев - 4084 (1286 выздоровели)
Киевская обл. - 2119 (941 выздоровели)
Кировоградская обл. - 604 (497 выздоровели)
Луганская обл. - 68 (42 выздоровели)
Львовская обл. - 3398 (661 выздоровели)
Николаевская обл. - 323 (219 выздоровели)
Одесская обл. - 1188 (481 выздоровели)
Полтавская обл. - 287 (260 выздоровели)
Ровенская обл. - 2572 (1379 выздоровели)
Сумская обл. - 236 (169 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1542 (1036 выздоровели)
Харьковская обл. - 1707 (786 выздоровели)
Херсонская обл. - 184 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 587 (460 выздоровели)
Черкасская обл. - 568 (374 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4135 (1415 выздоровели)
Черниговская обл. - 448 (112 выздоровели).
В Украине растет количество новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на 18 июня в Украине зафиксировали 829 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
До этого самым высоким показателем был вчера, 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 34 063 случая коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 23 пациента (сутками ранее - 31), всего - 966. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (5), Черновицкой (4), Киевской (4) и Харьковской (4) областях.
За последние сутки выздоровели 504 человека (сутками ранее - 415), всего - 15 447.
Всего в Украине сейчас болеют 17 650 человек, что на 302 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (171), Закарпатской (74), Ривненской (73), Винницкой (63), областях и Киеве (58).
В Николаевской области новых случаев COVID-19 не выявили.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая обл. - 1563 (954 выздоровели)
Волынская обл. - 1610 (526 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1021 (739 выздоровели)
Донецкая обл. - 349 (140 выздоровели)
Житомирская обл. - 1154 (583 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1882 (772 выздоровели)
Запорожская обл. - 541 (375 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1893 (1059 выздоровели)
м. Киев - 4084 (1286 выздоровели)
Киевская обл. - 2119 (941 выздоровели)
Кировоградская обл. - 604 (497 выздоровели)
Луганская обл. - 68 (42 выздоровели)
Львовская обл. - 3398 (661 выздоровели)
Николаевская обл. - 323 (219 выздоровели)
Одесская обл. - 1188 (481 выздоровели)
Полтавская обл. - 287 (260 выздоровели)
Ровенская обл. - 2572 (1379 выздоровели)
Сумская обл. - 236 (169 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1542 (1036 выздоровели)
Харьковская обл. - 1707 (786 выздоровели)
Херсонская обл. - 184 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 587 (460 выздоровели)
Черкасская обл. - 568 (374 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4135 (1415 выздоровели)
Черниговская обл. - 448 (112 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Рейтинг футбольных клубов: падение "Шахтера" и взлет "Динамо"
- В Украине на сегодняшнее утро 84 случая коронавируса
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля
- Украина увеличила выпуск сельхозпродукции
- В Украине выросла стоимость яиц
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ10:00
- 17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек09:00
- Оккупанты на неделю перекроют движение в центре Луганска17:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня14:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 155 человек12:00
- В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ10:00
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения09:00
- В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница17:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли сразу 5 человек16:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 16 июня14:00
- В Украине растет количество новых случаев COVID-19 за сутки11:00
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ10:00
- 17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек09:00
- В Молдове зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных COVID08:00
- Оккупанты на неделю перекроют движение в центре Луганска17:00
- Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля16:00
- В "бункере" Путина установили "антикоронавирусный шлюз"15:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня14:00
- "Минай" - "Динамо": когда и где смотреть матч Кубка Украины13:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 155 человек12:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 16 июня
- В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер
- В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня
- В Донецкой области - резкий рост числа заражений коронавирусом
- В "ДНР" анонсировали прямую линию с Пушилиным
- В "ДНР" заявили о похищении украинскими силовиками боевика, ранее освобожденного по обмену
- Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли сразу 5 человек