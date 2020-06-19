В Украине - очередной "рекорд" по коронавирусу

19.06.2020 10:00

За минувшие сутки в Украине зафиксирован 921 случай инфицирования коронавирусом. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил Совет национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Предыдущий рекорд был установлен днем ранее – 829 случаев. При этом впервые с начала эпидемии число заразившихся превысило 900 за сутки.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 34 984. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 19 человек, общее число летальных исходов возросло до 985.

Выздоровели 586 пациентов за минувшие сутки, всего с начала эпидемии - 16 033.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая обл. - 1596 (990 выздоровели)

Волынская обл. - 1673 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели)

Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели)

Житомирская обл. - 1201 (609 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1960 (833 выздоровели)

Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели)

м. Киев - 4176 (1332 выздоровели)

Киевская обл. - 2142 (994 выздоровели)

Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели)

Луганская обл. - 71 (52 выздоровели)

Львовская обл. - 3540 (663 выздоровели)

Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели)

Одесская обл. - 1200 (510 выздоровели)

Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели)

Ровенская обл. - 2693 (1467 выздоровели)

Сумская обл. - 246 (178 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1605 (1050 выздоровели)

Харьковская обл. - 1744 (812 выздоровели)

Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 608 (474 выздоровели)

Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4211 (1470 выздоровели)

Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (142), Ривненской (121) областях, Киеве (92), Закарпатской (78) и Черновицкой (76) областях.

В Днепропетровской и Кировоградской областях новых случаев COVID-19 не выявили.