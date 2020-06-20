Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина

20.06.2020 09:00

Кабмин опубликовал постановление № 500 о продлении действия адаптивного карантина до 31 июля, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Согласно документу, на этот период запрещается:

- нахождение в общественных зданиях и транспорте без масок;

- пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

- самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;

- посещение учебных заведений в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации.

- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв м площади. Физическая дистанция между участниками - не менее 1,5 м;

- деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;

- осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в количестве более чем количество мест для сидения;

- поставщикам электроэнергии, операторам систем распределения запрещается отключать электроэнергию предприятиям централизованного водоснабжения и водоотведения;

- поставщикам природного газа запрещается прекращать поставки природного газа производителям тепловой и электрической энергии;

- посещение учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно находятся граждане пожилого возраста, лица с устойчивыми психическими нарушениями;

- посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине;

- учреждениям здравоохранения запрещается проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания помощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, оказания паллиативной медпомощи в стационарных условиях, проведения неотложных и срочных мер, если в результате их переноса существует значительный риск для жизни или здоровья. Также проведение плановых операций разрешено в регионах, где заполненность коек - менее 50%.

- запрещается пересечение госграницы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхование расходов, связанных с лечением COVID-19.

Также Кабмин рекомендует применение там, где это возможно, гибкого режима рабочего времени, который предусматривает разное время начала и окончания работы для разных категорий работников, а также дистанционную работу.

Правительство рекомендует установить начало работы с 10:00 или более позднего времени субъектам хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в таких видах экономической деятельности:

- оптовая и розничная торговля;

- ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

- почтовая и курьерская деятельность;

- временное размещение и организация питания;

- страховая деятельность;

- образование;

- оказание социальной помощи;

- искусство, спорт, развлечения и отдых.