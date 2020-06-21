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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня

21.06.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня

По состоянию на 21 июня в Украине лабораторно подтверждены 36 560 случаев COVID-19. За сутки - 735 новых случаев, что на 106 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 8 пациентов (сутками ранее - 9), всего - 1 002. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (3) и Ривненской (2) областях.
За последние сутки выздоровели 103 человека (сутками ранее - 373), всего - 16 509.
Всего в Украине сейчас болеют 19 049 человек, что на 624 больше, чем днем ранее.
По регионам коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 1627 (991 выздоровел)
Волынская обл. - 1743 (548 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1036 (776 выздоровели)
Донецкая обл. - 355 (145 выздоровели)
Житомирская обл. - 1229 (633 выздоровели)
Закарпатская обл. - 2069 (842 выздоровели)
Запорожская обл. - 551 (391 выздоровел)
Ивано-Франковская обл. - 1981 (1071 выздоровел)
м. Киев - 4252 (1391 выздоровел)
Киевская обл. - 2174 (1053 выздоровели)
Кировоградская обл. - 612 (508 выздоровели)
Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)
Львовская обл. - 3679 (668 выздоровели)
Николаевская обл. - 349 (265 выздоровели)
Одесская обл. - 1232 (551 выздоровели)
Полтавская обл. - 290 (262 выздоровели)
Ровенская обл. - 2776 (1500 выздоровели)
Сумская обл. - 252 (178 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1643 (1054 выздоровели)
Харьковская обл. - 1779 (837 выздоровели)
Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 612 (477 выздоровели)
Черкасская обл. - 592 (392 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4268 (1534 выздоровели)
Черниговская обл. - 467 (112 выздоровели).
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (101), Ривненской (96), Закарпатской (80) областях и Киеве (73).
На Луганщине новых случаев COVID-19 не выявили.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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